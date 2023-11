Arrestaties bij drugslab in Overdinkel, twee agenten onwel

De politie heeft woensdag zeker vier mensen aangehouden bij een boerenwoning in het Overijsselse Overdinkel, op de grens met Duitsland. Op het erf is een drugslab aangetroffen, aldus de politie. Er was ook sprake van gevaarlijke stoffen op het terrein aan de Goormatenweg.

Twee agenten moesten naar het ziekenhuis omdat zij last kregen van hun luchtwegen. De agenten kwamen af op meldingen van stankoverlast op het terrein, aldus een woordvoerder. Ze konden nadat ze door een arts waren gezien weer naar huis.

Hulpdiensten rukten woensdag massaal uit naar het dorp nadat de agenten onwel waren geworden. Er vloog urenlang een politiehelikopter, volgens een woordvoerder van de politie om steun te bieden aan hulpverleners op de grond. Ook een speciaal team van Defensie voor de omgang met gevaarlijke chemische stoffen reisde naar Overdinkel af.

De politie is bezig met onderzoek naar het drugslab. De Dienst Sociale Interventies (DSI) van de politie heeft de bebouwing op het erf doorzocht. Sommige arrestanten hadden zich verstopt. Het onderzoek zal zeker donderdag voortduren, zegt de politiewoordvoerder. De wijde omgeving van het terrein is afgezet.

De politie meldt woensdag ook dat dinsdag in een bedrijfspand in Best (Noord-Brabant) honderden kilo’s en liters aan chemicaliĆ«n voor de productie voor synthetische drugs zijn gevonden. In het bedrijfspand aan de Dieze is een 51-jarige man aangehouden.

De politie laat woensdag ook weten op zoek te zijn naar getuigen die de dumping van 35 vaten met vermoedelijk drugsafval hebben gezien in Schardam (Noord-Holland). Deze vaten werden dinsdag rond 07.30 uur gevonden in de berm langs de Kleine Koog en zijn vermoedelijke daar in de nacht van maandag op dinsdag gedumpt.