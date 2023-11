Ontruiming crisisnoodopvang Heumen gaat niet op tijd lukken

De ontruiming van de noodopvang voor achthonderd asielzoekers in de gemeente Heumen bij Nijmegen gaat niet voor vrijdag lukken. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gezegd. De noodopvang heeft vanaf vrijdag 1 december geen natuurvergunning meer. De Stichting Das & Boom wil van de provincie Gelderland weten hoe die gaat handhaven.

De opening van de crisisnoodopvang liep dit voorjaar veel vertraging op toen er dassen op het terrein bleken te zitten. Na rechtszaken konden de paviljoens van de noodopvang pas eind augustus in gebruik worden genomen. Daarvoor werd een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming afgegeven, die op 1 december afloopt.

Het COA vroeg de gemeente Heumen in oktober om verlenging van de openstellingsperiode. Maar de gemeenteraad gaf daar geen toestemming voor om het kwetsbare natuurgebied niet langer te belasten en omdat er overlast in de buurt zou zijn. Nu blijkt dat het COA er niet in gaat slagen om alle tijdelijke bewoners deze week te verhuizen. Volgens de woordvoerder verblijven er nog 670 asielzoekers in Heumen. “We zijn in overleg met de gemeente en de provincie. Daar kunnen we nog niks over zeggen”, aldus de zegsman van het COA.

Das & Boom wijst erop dat het recht op overpad over een landgoed, nodig om de crisisnoodopvang te bereiken, ook op 1 december vervalt. Ook is de lichtuitstraling in het natuurgebied toegenomen, sinds kortgeleden tijdens een storm licht- en geluidswerende schermen zijn weggewaaid.

Het COA kampt op dit moment weer met een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Of dat de reden is dat het COA de locatie in Heumen niet tijdig leeg krijgt, wil de woordvoerder niet zeggen.