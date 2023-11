Man met fetisj hoort OM 4 jaar cel eisen voor kinderporno en ontucht

Het Openbaar Ministerie heeft in een zedenzaak een celstraf van vier jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 36-jarige man die zegt een fetisj te hebben voor ondergoed en billen. De man wordt verdacht van het plegen van ontucht met zijn eigen dochter toen zij nog geen anderhalf jaar oud was, door foto’s van haar te maken met zijn penis op haar blote billen. “Ik schaam me ervoor dat ik dit heb gedaan”, zei de verdachte woensdag in de rechtbank in Rotterdam.

De man staat ook terecht voor het maken van kinderporno. Hij maakte seksueel getinte foto’s van de billen en geslachtsdelen van zijn 3-jarige zoontje op de rand van een zwembadje bij hem thuis in Nieuw-Vennep. En hij filmde zijn bijna 3-jarige nichtje toen ze met haar moeder en naakte broertje in de badkamer was van een vakantiehuisje. Daarbij zou hij hebben ingezoomd op de vagina van het meisje, die hij op een ander moment ook zou hebben betast. Van een ouder nichtje fotografeerde hij tijdens het spelen haar onderbroek onder een rokje.

Van de schoonzus maakte hij bovendien in het geheim honderden foto’s. Vaak waren dat billenfoto’s in huis, tuin of park, maar hij fotografeerde haar ook als ze borstvoeding gaf. “Ze is een mooie vrouw en droeg vaak spannende kleding als leggings. Het begon drie jaar geleden”, bekende Martin de G. tegenover de rechtbank.

De man had als motto ‘wat niet weet, wat niet deert’ en was in de veronderstelling dat zijn activiteiten niet schadelijk waren voor de onwetende betrokkenen. Zo maakte hij vijf jaar lang ook talloze foto’s van geklede vrouwenbillen op straat. “Ik durfde steeds meer”, zei hij. “Daar haalde ik een bepaalde kick uit. De spanning die ik voelde, vond ik lekker. Ik kreeg dezelfde kick toen ik stoute foto’s maakte van mijn dochter. Het ging me niet om de ontucht.”

De verdachte liep tegen de lamp toen de politie op 1 december 2021 een melding over mogelijk kindermisbruik kreeg uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een jaar later werd zijn huis doorzocht en in januari dit jaar is hij aangehouden. Tot aan zijn aanhouding wist de familie van niets. Op een harde schijf zijn bijna 15.000 kinderpornofoto’s aangetroffen. Op zijn telefoon zijn bijna duizend foto’s en 58 video’s gevonden die onder kinderporno vallen.

Naast de celstraf eist het OM dat de man zich laat behandelen.