Crisisnoodopvang Heumen uit nood langer open, gemeente niet blij

De crisisnoodopvang in Heumen bij Nijmegen blijft twee maanden langer open, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen andere plek voor de asielzoekers kan vinden. De gemeente Heumen is, aldus een verklaring, niet blij met deze situatie en heeft haar ongenoegen daarover laten weten aan het COA. Heumen wilde dat de noodopvang voor achthonderd asielzoekers zoals afgesproken op 1 december zou sluiten.

Het paviljoendorp heeft vrijdag geen natuurvergunning meer. Maar de provincie Gelderland wil oogluikend toestaan dat de noodopvang nog open blijft, aangezien het COA heeft beloofd dat de laatste bewoners op 31 januari 2024 vertrokken zullen zijn. De Stichting Das & Boom is boos over de houding van de provincie en wil dat er vanaf 1 december handhavend wordt opgetreden, aangezien de noodopvang in een beschermd natuurgebied staat. Er zouden in de buurt al twee dassen zijn doodgereden.

Het COA zegt in een brief aan de gemeente Heumen dat er op korte termijn niet voldoende vervangende opvangplekken zijn te vinden. Het COA heeft al weken te kampen met een groot tekort aan opvangplekken. “Het is overmacht, maar we betreuren het”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het COA vroeg in oktober of de crisislocatie langer open mocht blijven, maar daar stak de Heumense raad toen een stokje voor omdat het kwetsbare natuurgebied niet langer belast mocht worden en omdat er overlast in de buurt zou zijn. “Aan dit raadsbesluit wordt dus geen uitvoering gegeven”, aldus de gemeente.

Het COA is begonnen met het verplaatsen van vluchtelingen. Er verblijven nu nog ruim zeshonderd mensen in Heumen. De gemeente heeft erop aangedrongen dat de uitstroom wordt bespoedigd. In december gaat de centrale toegangsweg naar het paviljoendorp dicht, want dan vervalt het recht op overpad over een landgoed.