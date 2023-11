Utrecht stopt met pogingen wolf te zenderen

De provincie Utrecht stopt met de pogingen de wolf te zenderen die een aantal keer is gesignaleerd in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur) schrijft aan Provinciale Staten dat daartoe is besloten omdat het in de praktijk lastig is gebleken de wolf te zenderen. Ook is het sinds 10 oktober rustig rond de wolf in de provincie. “Er zijn geen probleemsituaties meer geweest.”

Utrecht wilde graag meer inzicht krijgen in het gedrag van de wolf na meldingen afgelopen zomer over een door de provincie heen trekkend dier. In enkele gevallen was er contact tussen een hond en een wolf. De provincie schakelde wolvendeskundigen van de Zoogdiervereniging in om de wolf te zenderen, maar dat is niet gelukt.

“De kans dat het wel gaat lukken om de wolf binnen afzienbare tijd te zenderen, is bijzonder klein”, schrijft Sterk. “Ik heb dan ook het besluit genomen niet langer pogingen te ondernemen om de wolf te zenderen.”

De wolf is een beschermd dier en mag niet verstoord, verjaagd of beschoten worden. Om een wolf te zenderen moet het dier beschoten worden met een verdovingspijltje. Daarna wordt een zender ingebracht. Vanaf dat moment kan gevolgd worden waar de wolf is, en of het steeds hetzelfde dier is dat honden opzoekt. De methode om wolven te verdoven en te zenderen wordt in het buitenland al langer toegepast. In Nederland is Utrecht de eerste provincie waar is geprobeerd de wolf te zenderen.