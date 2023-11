Veel dak- en thuislozen maken gebruik van winterkoudeopvang

Dakloze en thuisloze mensen weten de zogeheten winterkoudeopvang in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag deze week goed te vinden. Vooral in Amsterdam werd veel gebruikgemaakt van de voorziening, die de vier grote steden maandagavond openden om de verwachte lage temperaturen. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen in de hoofdstad 303 mensen in de opvang, meer dan de 250 beschikbare plekken. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat bij ruimtegebrek ook plekken van de reguliere winteropvang kunnen worden gebruikt, die vrijdag officieel opengaat.

“Indien nodig kunnen we beperkt opschalen voor de winterkoudeopvang door bedden erbij te zetten”, licht ze toe. “Er wordt dan extra personeel en beveiliging ingehuurd.”

Ook in Utrecht, Rotterdam en Den Haag overnachten veel dak- en thuislozen in de winterkoudeopvang. “Er melden zich meer mensen dan we hadden verwacht, vooral de doelgroep EU-arbeidsmigranten”, zegt een woordvoerster van de gemeente Utrecht. In de twee locaties van de winterkoudeopvang in die gemeente zijn 95 plekken, waarvan er nu 74 bezet zijn. “Ook in de reguliere opvang zien we drukte.”

In Rotterdam, waar 150 plekken beschikbaar zijn in de winterkoudeopvang, sliepen daar afgelopen nacht 109 mensen, bijna twintig meer dan in de eerste twee nachten deze week. In Den Haag zijn 100 plekken beschikbaar. Daar maakten in de nacht van woensdag op donderdag 56 mensen gebruik van. In de twee nachten daarvoor waren dat er respectievelijk 27 en 33.

De winterkoudeopvang is bedoeld voor dak- en thuisloze mensen die niet in staat zijn om bij aanhoudende kou zelf onderdak te vinden. De opvanglocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan tegelijk open als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt en het te gevaarlijk wordt om buiten te slapen.