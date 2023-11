Opvanglocaties asielzoekers in Assen en Maastricht langer open

De gemeente Assen en de provincie Limburg houden een opvanglocatie voor asielzoekers langer open. In de voormalige woonboerderij aan de Graswijk in Assen zijn daardoor tot 1 januari 2025 maximaal 45 plekken beschikbaar. In Maastricht blijft de opvang in ’t Lab, een bijgebouw van het provinciehuis, voor veertig vluchtelingen nu tot 1 juli 2024 in gebruik.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt met een groot tekort aan opvangplekken. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel komen veel mensen aan. Asielzoekers slapen er al weken op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), meldde het COA woensdag.

Assen houdt de tijdelijke opvang in de stad daarom langer open. “Het COA werkt hard aan het vergroten van de ruimte voor opvang voor zowel de korte als lange termijn. Toch dreigt nog steeds een tekort aan opvangplaatsen”, meldt de gemeente op de website.

De provincie Limburg volgt dezelfde lijn en geeft aan dat er ook de komende tijd nog veel vraag zal blijven naar huisvesting van vluchtelingen. Uit een inventarisatie kwam naar voren “dat hoewel het een kleine locatie betreft, men zeer tevreden is”, aldus gedeputeerde Stephan Satijn deze week in een brief.