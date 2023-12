Oud-Rusland-correspondent Peter d’Hamecourt (77) overleden

Journalist en oud-Rusland-correspondent Peter d’Hamecourt is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP gemeld. D’Hamecourt overleed aan een hartstilstand in Frankrijk, waar hij woonde.

D’Hamecourt werd bij het grote publiek vooral bekend als correspondent in Moskou. Tussen 1989 en 2008 woonde hij in de Russische hoofdstad en versloeg hij onder meer de val van de Sovjet-Unie voor het NOS Journaal en het Algemeen Dagblad. Voor het NOS Journaal maakte hij in de bijna twintig jaar meer dan 3000 reportages. Ook verzorgde hij bijdragen voor de VRT, EenVandaag en NOVA.

De journalist begon zijn carrière eind jaren zestig bij de Nieuwe Vlaardingsche Courant en werkte daarna als popjournalist voor de Haagsche Courant. Daarna maakte d’Hamecourt de overstap naar het AD, waar hij onder meer werkte als buitenlandcorrespondent in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

In juni 2008 kondigde d’Hamecourt aan dat hij met de VUT ging. Wel schreef hij daarna nog een aantal boeken, onder meer over Fjodor Dostojevski, Poetin en de veldslagen van Napoleon in Rusland. Hij bleef na zijn pensioen lange tijd in Rusland wonen.

D’Hamecourt werd in 2018 getroffen door een herseninfarct, waardoor hij deels verlamd raakte. Over deze ingrijpende gebeurtenis en de worsteling om daarna weer goed te functioneren schreef hij samen met een goede vriendin het boek Een leven op zijn kop dat in 2021 uitkwam.