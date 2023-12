ANWB en Rode Kruis hebben veel tips voor winters weer

Weer- en verkeersdiensten, het spoor en het vliegverkeer maken zich op voor sneeuw zondagmiddag. Op internet adviseren allerlei instanties hoe verkeersdeelnemers zich kunnen voorbereiden. Met de auto vast komen te zitten in een file terwijl het glad is en sneeuwt, is nooit fijn.

Zo adviseert Veilig Verkeer Nederland op haar site: haal sneeuw van je dak, zorg voor goed zicht, hou afstand en kijk ver voor je uit. Ook de ANWB komt met dergelijke tips, en zegt bovendien: trek rustig op, want soms zorgt te snel wegrijden meteen al voor een uitglijer.

Het Nederlandse Rode Kruis raadt op zijn site fietsers aan een beetje lucht uit de banden te laten lopen, voor meer grip op de weg. Ook kan het zadel wat lager, zodat je snel met beide voeten op de grond staat. Voetgangers doen er goed aan schoenen met geribbelde zolen aan te doen, of desnoods met brede elastieken eromheen.

En dan circuleren op internet ook lijstjes van onmisbare spullen voor in de auto, zoals startkabels, krabber, deken en warme kleding, handschoenen, telefoonoplader, en iets te eten en te drinken.