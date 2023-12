Verkenner Plasterk praat maandag met leiders PVV, BBB, VVD en NSC

Verkenner Ronald Plasterk begint maandag aan zijn tweede gespreksronde en ontvangt de politieke leiders van PVV, BBB, VVD en NSC. Dat zijn de vier partijen die PVV-voorman Geert Wilders het liefst in een coalitie ziet. Hij schuift als eerste aan, om 11.00 uur. De dag wordt afgesloten met een gesprek met Pieter Omtzigt (NSC) om 15.00 uur. Vorige week heeft de verkenner bijna alle beoogde fractieleiders ontvangen en toen bleek dat hun wensen moeilijk te verenigen zijn.

Vrijdag maakte Plasterk bekend dat hij meer tijd nodig heeft voor de verkenningsfase en daarom niet, zoals eerder gehoopt, op dinsdag 5 december verslag uit kan brengen. Zijn voornemen is om dat volgende week te doen.

De komende dagen gaat de verkenner in gesprek met een deel van de beoogde fractievoorzitters. Die krijgen dan de kans om op elkaars inbreng te reageren. Het is niet bekend of Plasterk nog met andere dan de genoemde partijen in gesprek wil.

In de eerste gespreksronde hebben de beoogd fractieleiders Plasterk een ingewikkelde puzzel voorgelegd. Omtzigt zegt nog niet klaar te zijn voor onderhandelingen over een specifieke coalitie. Daarom stelt hij voor dat twee informateurs een gespreksronde houden met alle politiek leiders om meer duidelijkheid te krijgen over hun prioriteiten en mogelijke meerderheden per thema. De VVD is alleen bereid om de door Wilders gewenste coalitie te ondersteunen als gedoogpartner. Combinaties met GroenLinks-PvdA – de tweede partij in de verkiezingen – liggen niet voor de hand.