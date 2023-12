Rode Kruis bezig met voorbereiding in Ter Apel

Het Rode Kruis is zondag bezig met de voorbereiding van de opbouw van douchecabines op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Door de enorme drukte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moeten asielzoekers al bijna twee maanden ’s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND verblijven, soms op stoelen en op de grond. Daarom is de hulp ingeroepen van het Rode Kruis.

Volgens een woordvoerster van de IND worden er eerst twee douchecabines neergezet, en volgen er later deze week meer. Daarnaast komt er een tent met daarin een aggregaat zodat mensen hun telefoon op kunnen laden. Ook zijn er zondag weer vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig in Ter Apel om extra dekens, luchtbedden, hygiƫnesets en douchespullen uit te delen.

Dat gebeurde zaterdagavond ook al, waardoor er afgelopen nacht voor iedereen betere dekens waren en voor een groot deel van de mensen, onder wie gezinnen met kinderen, ook matrassen. Naar verwachting hoeft vanaf zondag niemand meer op de grond of op een stoel te slapen, meldt de IND-zegsvrouw.

Zaterdag werd bekend dat het Rode Kruis op aanvraag van Vluchtelingenwerk Nederland en onder regie van het COA is ingeschakeld om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen. “De situatie blijft zorgelijk”, zegt een woordvoerder van het COA. “We zijn constant op zoek naar oplossingen.” Hoelang het Rode Kruis ondersteuning zal blijven bieden, is nog niet bekend. “Zo lang het COA en VluchtelingenWerk het wenselijk achten”, verwacht een woordvoerster van de hulporganisatie.