Lancering highend lab grown diamant juwelenmerk Valquère: een nieuw soort luxe

De Baunat Group, de groep achter het online diamantjuwelenmerk BAUNAT lanceert een nieuw high-end merk: Valquère.Wederom een juwelenmerk, maar ditmaal met lab grown diamanten. Daarmee is de groep wereldwijd de eerste die naast een merk met natuurlijke diamant, ook een merk lanceert met lab grown juwelen. De juwelen worden verkocht in de e-boutique op valquere.com en in de verschillende showrooms van de Baunat Group.“Wij zijn niet bang voor kannibalisatie en geloven dat de twee merken perfect naast elkaar kunnen bestaan. Ieder met een eigen propositie en bijbehorende doelgroep”, aldus Stefaan Mouradian, CEO van de Baunat Group.

Revolutie in de diamantindustrie

Natuurlijke diamant is van oudsher het ultieme symbool van luxe en schoonheid, maar vanwege het hoge prijskaartje niet voor iedereen toegankelijk. De vlucht die lab grown diamant de afgelopen jaren heeft genomen veroorzaakt een revolutie in de diamantindustrie.Man made diamant is meer betaalbaar en daarmee beschikbaar geraakt voor een veel grotere doelgroep. “In de US worden lab grown diamanten meer en meer de standaard. Daar zijn momenteel al zo’n 50% van alle diamanten verlovingsringen lab grown. Die ontwikkelingen gaan zo razendsnel, daar wilden wij op inspringen. Zo ontstond het idee voor Valquère”, aldus Steven Boelens, Executive Director van de Baunat Group.

Valquère, Statement Made

Valquère combineert ambachtelijk Europees vakmanschap met de geavanceerde technologie van lab grown diamanten.

De collectie onderscheidt zich van andere lab grown diamantjuweliers door enkel het hogere segment aan te bieden. Valquère’s pay-off ‘Statement Made’ slaat op de ‘statement’ designs die aangeboden worden; grote diamanten, fantasievormen en zelfs gekleurde diamanten.Denk aan een 18kt witgouden halo ring met een 3.00 karaat fancy intense-vivid roze cushion cut diamant of 2.00 karaat solitaire oorbellen met ronde fancy intense-vivid blauwe diamanten. Daar waar dit soort stenen afkomstig uit de natuur bijzonder kostbaar zouden zijn, zijn zelfs dit soort juwelen nu relatief betaalbaar. De meeste juwelen van Valquère vallen in de prijsklasse tussen vijftienhonderd en de vierduizend euro, een enkel design komt boven de tienduizend uit.

Lab Grown, de voordelen

Lab grown diamanten zijn diamanten die zijn gemaakt in een laboratorium, met behulp van geavanceerde technologie die de omstandigheden nabootst waaronder natuurlijke diamanten zich ontwikkelen. Lab grown diamanten hebben exact dezelfde chemische structuur, optische en fysische eigenschappen als een natuurlijke diamant. Enkel een expert kan met gespecialiseerde apparatuur het verschil tussen de twee detecteren. Alhoewel de branche rondom natuurlijke diamant enorme inspanningen doet op het vlak van natuurherstel en compensatie aan de lokale bevolking zijn lab grown diamanten waarschijnlijk toch ecologisch verantwoorder en duurzamer zijn dan de natuurlijke variant. Daarnaast hebben deze lab diamanten als grootste voordeel de lagere kostprijs. Hiermee wordt grotere karaat gewichten, excellente diamantkwaliteiten en zelfs de zeer zeldzame gekleurde roze en blauwe diamant beschikbaar voor een breder publiek.

Smart Luxury

De gemene deler van de ondernemingen die onder de Baunat Group vallen is de zogenaamde ‘Smart luxury factor’, waarbij elk merk een slimme luxe propositie aan haar klanten aanbiedt maar ieder vanuit een andere invalshoek. Steven Boelens: “Zo biedt Valquère met haar lab grown aanbod maximale diamantkwaliteit & schittering voor uw budget en diamantjuwelenmerk BAUNAT met haar 100% natuurlijk diamant, de maximale investeringswaarde op de lange termijn.”