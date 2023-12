Vogels zijn een plaag voor zonnepanelen

De Dierenambulance krijgt vrijwel iedere week een telefoontje om vogels achter en tussen zonnepanelen vandaan te halen. Regelmatig komen de pootjes van vogels vast te zitten tussen de panelen. Vaak gaat het om kauwen. En vooral kauwen veroorzaken op verschillende plekken overlast bij zonnepanelen. De vogels bekogelden zonnepanelen met steentjes wat veel beschadiging veroorzaakte. Men moest het vooral vergelijken met hagelschade. De bewoners werden er gek van. De vogels kruipen ook regelmatig onder de panelen om op die plek nestjes te bouwen. Vaak met nadelige gevolgen. Voor zowel het diertje als de eigenaar van de zonnepanelen.

Vogeloverlast bij de zonnepanelen voorkomen

Op verschillende manieren kan overlast van vogels bij de zonnepanelen voorkomen worden. Als voorbeeld de vogels die onder de panelen kruipen voor het maken van een nest. Bedrijven als My Solar Clean plaatsen om dergelijke overlast te voorkomen vogelborstels bij de panelen. Naast de schade die de beestjes kunnen veroorzaken onder de panelen, geeft het ook geluidsoverlast en brengen de vogelnesten veel parasieten met zich mee, constateerde de specialist in vogelwering bij zonnepanelen. De borstels worden rondom de panelen geplaatst en zijn erg dik. Vogels zullen zich daar niet meer doorheen kunnen wurmen. Voor eenieder die ook vogeloverlast ervaart is het advies dan ook duidelijk: vogeloverlast voorkomen? Vraag nu een offerte aan!

Waarom is vogelwering nodig?

Er zijn tal van redenen om vogelwering rondom de zonnepanelen aan te laten brengen. Allereerst uiteraard om bovenstaande redenen: schade aan de panelen en dieren die er niet meer onder vandaan kunnen komen. Het is echter ook goed om in het achterhoofd te houden dat vogels onder zonnepanelen ervoor zorgen dat de panelen geen goed rendement meer hebben. Door de nesten onder de panelen wordt het ventileren een probleem. Hoe warmer een paneel wordt, hoe lager het rendement is. Geluidsoverlast is echter ook een grote reden voor het aanbrengen van vogelwering. Vogel tussen de panelen en het dak maken veel lawaai. Geluid dat door de meeste mensen niet gewaardeerd zal worden, zeker niet om zes uur ’s ochtends. Tenslotte spelen vervuiling en hygiëne ook een grote rol. De achtergebleven takken en andere restjes van nesten zorgen ervoor dat insecten en ongedierte de ruimte onder de zonnepanelen graag gebruiken om te verblijven. Dit zorgt onder andere voor een groot aantal parasieten en bacteriën. Overigens mag men ook niet onderschatten he groot de invloed is van de uitwerpselen van de vogels zelf. Naast ontzettend vies, ziet dat er ook nog eens lelijk uit: veel vogelpoep op en rondom de panelen.

Investering

Het aanbrengen van vogelwering lijkt misschien een onnodige investering. Het kan echter geen kwaad om een offerte aan te vragen en te kijken welke voordelen vogelwering met zich meebrengt. Waar door vogels de panelen misschien wel vaker gereinigd zullen moeten worden (uitwerpselen en resten van nesten bijvoorbeeld) zal vogelwering ervoor zorgen dat dit niet tot nauwelijks meer nodig is. De borstels zullen er namelijk voor zorgen dat de investering in zonnepanelen zichzelf blijft uitbetalen.