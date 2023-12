Toiletten in alle Gelderse treinen een stap dichterbij

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor, om te schuiven in de begroting van verkeer en vervoer. Zo komt er geld vrij voor de jaarlijkse kosten voor het legen, schoonmaken en onderhouden van toiletten, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstregeling.

Geld voor inbouw is al in het coalitieakkoord geregeld. Gedeputeerde Staten stellen ook voor om dit geld al beschikbaar te stellen zodat inbouw opgenomen kan worden als eis in het programma van eisen voor de concessie Achterhoek/Rivierenland én tijdens de modernisering van de treinen van de dienstregeling Ede-Wageningen-Amersfoort. (Valleilijn)

Coalitieakkoord

Bij het vaststellen van het coalitieakkoord reserveerden de partijen geld voor het inbouwen van toiletten in bestaande treinen. Toiletten moet ook geleegd, onderhouden en schoongemaakt worden. Hiervoor is geen structureel geld beschikbaar. Als dit uit het geld voor openbaar vervoer betaald zou moeten worden, gaat dit ten koste van de dienstregeling. Het schuiven in de begroting verkeer en vervoer betekent dat er prioriteit wordt gegeven aan de toiletten ten koste van andere ambities of projecten op het gebied van verkeer en vervoer.

Ede-Wageningen-Amersfoort (Valleilijn)

Vanaf december rijdt vervoerder Keolis de dienstregeling. Hier rijden 7 treinen. In 2 treinen zit al een toilet. 5 treinen zijn in 2036 afgeschreven. In het contract staat dat de treinen worden gemoderniseerd tussen 2024 en 2026. Tijdens de modernisering kunnen ook toiletten worden ingebouwd als Provinciale Staten met het voorstel akkoord gaan.

Achterhoek/Rivierenland

De voorbereiding voor de Europese aanbesteding voor een nieuwe vervoerder in dit gebied loopt. De nieuwe vervoerder start in december 2026. In dit vervoergebied gaat het om de treindiensten Arnhem-Doetinchem-Winterswijk, Arnhem-Tiel, Winterswijk- Zutphen-Apeldoorn. In het totaal rijden hier 33 treinen. In de nieuwe aanbesteding kan dan de eis worden opgenomen dat er toiletten worden ingebouwd. Hiervoor is eerst het akkoord van Provinciale Staten op het voorstel van GS nodig.

Landelijk Bestuursakkoord

Landelijk is er in het bestuursakkoord ‘toegankelijk openbaar vervoer’ vastgelegd dat in alle nieuwe treinen een toegankelijk toilet moet zijn. Daarnaast verzocht de Tweede Kamer de staatssecretaris te onderzoeken of het mogelijk was sneller toiletten in te bouwen in bestaande treinen en hier ook met het Gelderse bestuur te overleggen. Doordat in Gelderland de treinen nog een lange levensduur hebben zou Gelderland de laatste provincie zijn waar treinen met toiletten zouden gaan rijden.

Het Rijk heeft voor de uitvoering van dit akkoord een bedrag van € 20 miljoen gereserveerd. Provincie Gelderland vraagt het Rijk om bij te dragen aan de inbouw uit dit bedrag.

