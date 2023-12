Omtzigt: niet de bedoeling dat aantekeningen zichtbaar waren

De aantekeningen waarmee NSC-voorman Pieter Omtzigt is gefotografeerd, had hij voorafgaand aan het gesprek met verkenner Ronald Plasterk al opgepend. Dat zegt Omtzigt op X, nadat media hadden bericht over de zichtbare notities. Dat ze te zien waren, “was niet de bedoeling”, stelt Omtzigt.

“Ondergrens” en “niet in PVV/NSC/BBB” was te lezen op een vel papier dat Omtzigt onder zijn arm hield. Veel mensen dachten daarbij al snel aan de verkenning van 2021, waarbij toenmalige verkenner Kajsa Ollongren werd gefotografeerd met een blad waarop de tekst “positie Omtzigt – functie elders” te lezen was. De aantekeningen van Omtzigt zijn “trouwens gewoon in lijn met de inzet van de brief die ik vorige week namens Nieuw Sociaal Contract aan de verkenner overhandigd heb”, benadrukt hij.

De NSC-leider gaf toen aan dat zijn partij de grondwet als ondergrens ziet. Ook wil hij nu niet onderhandelen met de PVV, zo lang onduidelijkheid bestaat over plannen van die partij, die ongrondwettelijk zijn of in strijd met de rechtsstaat. In die brief schrijft Omtzigt “nu geen basis” te zien om te onderhandelen met de PVV over een meerderheids- of minderheidskabinet. Maar specifiek over de variant PVV/NSC/BBB wordt niet gerept in de brief.

“De aantekeningen hebben ondertussen wel een bestemming elders gekregen”, eindigt Omtzigt zijn verklaring op sociale media, verwijzend naar de notities over hem uit 2021.