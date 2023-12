BBB en CDA betwisten verlengd bemestingsverbod in Overijssel

De BBB en CDA in Overijssel hebben twijfels over de verlenging van het bemestingsverbod voor landbouwgronden. Het gaat om gronden die eigendom zijn van de provincie en door boeren in erfpacht gebruikt kunnen worden. Het provinciebestuur besloot vorige maand om het bemestingsverbod ook in 2024 te hanteren, voor het tweede jaar op rij. Overijssel wil zo stikstofruimte creëren om niet te hoeven handhaven bij boeren die nog altijd geen natuurvergunning hebben, de zogeheten PAS-melders.

BBB en CDA willen van het college van Gedeputeerde Staten onder meer weten om hoeveel hectare het gaat, wat de financiële gevolgen zijn van het verbod en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze vragen zich ook af of de status van landbouwgrond in gevaar komt door het verlengde bemestingsverbod.

“Wij vinden dat alles op alles gezet moet worden om de PAS-melders uit de wind te houden”, aldus de grootste coalitiepartij BBB op X. “Wij hebben echter wel onze vragen bij het bemestingsverbod. Hiermee worden ook andere boeren getroffen.”

Zo riepen enkele boeren in Twente hun collega’s op om, uit onvrede met de provinciale aanpak, komend jaar af te zien van het pachten van gronden. Volgens hen kost het miljoenen om mest te moeten laten afvoeren in plaats van het over het land uit te rijden. De provincie zegt dat de animo om grond te huren “zeker niet minder is” dan voorheen.

Het bemestingsverbod geldt volgens Overijssel voor 1200 tot 1500 hectare. Omdat deze grond zonder bemesting minder opbrengt en de beheerkosten juist stijgen, kan de provincie minder pachtgeld vragen. Volgens een woordvoerder gaat het in totaal om zo’n 1 miljoen euro.

Het bemestingsverbod leidt tot een reductie van stikstofemissie. Die stikstofruimte kan worden ingezet om bij PAS-melders die in een handhavingstraject zitten voorlopig af te zien van het opleggen van dwangsommen. Milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) probeert via de rechter af te dwingen dat provincies overtreding van de stikstofregels moeten aanpakken. Overijssel heeft zo’n 350 PAS-melders.