Van der Plas: er is vooral vertrouwen nodig tussen ‘de vier’

In een nieuw gesprek met verkenner Ronald Plasterk heeft BBB-partijleider Caroline van der Plas dinsdagmorgen benadrukt dat er “vooral vertrouwen moet komen tussen de vier”. Zij doelt daarmee op de partijleiders van PVV, NSC, VVD en zichzelf. In het eerste gesprek met ‘koppeltjes’ is het daar met name over gegaan, zei Van der Plas na afloop van het drie kwartier durende gesprek.

“Je kunt 100.000 keer met elkaar praten, maar als er geen vertrouwen onderling is, dan werkt het gewoon niet.” Ze denkt dat daar meer gesprekken voor nodig zijn, “en wat mij betreft het liefst met zijn vieren.”

Van der Plas sprak dinsdag samen met PVV-leider Geert Wilders als eerste koppel met verkenner Ronald Plasterk.

Ook Wilders zei na afloop dat het vertrouwen in elkaar belangrijk is. De gesprekken met koppels noemt Wilders een “goed idee” van de verkenner. “Het gaat er tenslotte om, behalve de inhoud, die natuurlijk leidend is, dat je ook vertrouwen in elkaar moet hebben. En op deze manier kan dat alleen maar groeien.”

Zowel Van der Plas als Wilders noemde het gesprek goed en positief.

Vorige week heeft Plasterk met alle partijleiders individuele gesprekken gevoerd, uitgezonderd die van DENK die niet wilde. Maandag gingen de partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB opnieuw een-op-een in gesprek met de verkenner. Daarna besloot Plasterk gesprekken in koppeltjes te voeren.

Later deze dinsdagmorgen gaan Wilders en VVD-leider Dilan Yesilgöz onder leiding van Plasterk met elkaar in gesprek. Het is nog niet bekend of ook Pieter Omtzigt (NSC) voor zo’n gesprek wordt uitgenodigd.