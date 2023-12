IJmondgemeenten: toekomst voor Tata mits gezondheid vooropstaat 

Er is toekomst voor Tata Steel in IJmuiden, maar alleen als dat gepaard gaat met een gezondere, duurzame en veilige IJmond. Dat schrijven de IJmondgemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk aan de nieuwe Tweede Kamer. Zij vragen de leden daarvan en het Rijk door te pakken met de overgang naar een groene staalfabriek in IJmuiden, zodat inwoners van de IJmond uiterlijk in 2030 in een substantieel schonere en gezondere leefomgeving wonen waar ook voldoende werk is.

De staalindustrie veroorzaakt “onacceptabele overlast voor direct omwonenden en gezondheidsschade voor onze inwoners”, dus het is volgens de gemeenten belangrijk dat de meest vervuilende fabrieken (zoals Kooksgasfabriek 2) zo snel mogelijk sluiten. Tata heeft in zijn (aangepaste) verduurzamingsplannen beloofd dat die fabriek voor 2030 dichtgaat. Deze plannen bieden volgens de gemeenten “eindelijk zicht op een substantiële verbetering van de leefomgeving”.

“Het maatschappelijk draagvlak voor het bedrijf Tata Steel in zijn huidige vorm staat onder druk”, aldus de gemeenten, verwijzend naar de kortere levensverwachting in de regio door de uitstoot van fijnstof, stikstof, PAK’s en lood. Tegelijkertijd zorgt de staalindustrie voor economische groei, welvaart en bestaanszekerheid, ook bij veel ondernemers in de IJmond. De drie gemeenten vragen hulp van de Haagse politiek om gezond te kunnen wonen en werken in het tijdperk van duurzame energie en duurzaam produceren en willen daarover in gesprek.