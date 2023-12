Vermiste 94-jarige man dood gevonden in Wijhe

In Wijhe is dinsdagmiddag het lichaam gevonden van een 94-jarige man die sinds dinsdagochtend vermist was. De man was volgens de politie “in verwarde toestand” en schaars gekleed vertrokken vanaf de Emmalaan in de Overijsselse plaats.

De politie kreeg dinsdag rond 07.45 uur een melding van de vermissing. Er is met drones en honden naar de man gezocht, onder meer door het Veteranen Search Team. Ook werd een Burgernetactie opgezet. Daarin stond dat de man zonder jas en alleen gekleed in een trui, onderbroek en sokken was weggelopen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de vermissing.