Soest opent tijdelijke balie burgerzaken na brand in gemeentehuis

De gemeente Soest heeft een tijdelijke balie voor burgerzaken geopend na de brand van 28 november, meldt een woordvoerder van de gemeente dinsdag. De balie blijft open tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond.

In de trouwkamer van het stadhuis staan vier tijdelijke loketbalies waar inwoners van Soest terechtkunnen, zegt de woordvoerder. Mensen die willen trouwen hoeven niet bang te zijn dat hun huwelijksvoltrekking in gevaar komt. De gemeente heeft daarvoor andere ruimtes, waaronder de raadzaal, ter beschikking.

De brand woedde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag in de werkruimtes van de publieksruimte van het gemeentehuis. Volgens de gemeente heeft de brand voor honderdduizenden euro’s aan schade veroorzaakt. De politie denkt dat de brand is aangestoken en onderzoekt de zaak. De gemeente heeft aangifte gedaan.

Het is niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden duren.