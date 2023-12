Flevoland: Almere kan alsnog genoeg statushouders opvangen

De gemeente Almere kan naar verwachting dit jaar alsnog genoeg statushouders aan een woning helpen, zo laat de provincie Flevoland weten. Uit een analyse van het ANP bleek deze week dat in Flevoland tot dusver geen enkele gemeente voldoende huizen voor statushouders heeft geregeld. Voor de andere vijf Flevolandse gemeenten gaat het moeilijk worden dit voor het einde van het jaar alsnog te doen, aldus de provincie.

Statushouders zijn voormalige asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij hebben recht op een woning. Gemeenten moeten allemaal huizen vrijmaken voor een bepaald aantal statushouders. Voor Almere gaat het in de tweede helft van dit jaar om huizen voor 363 mensen. “De verwachting is dat de gemeente Almere de taakstelling, inclusief achterstand, gaat realiseren voor 31 december 2023”, laat een woordvoerster van de provincie weten.

Bij de overige gemeenten in de provincie “is dit lastig”, voegt ze eraan toe. Dit komt onder meer doordat gemeenten de afgelopen tijd “extra inzet” hebben geleverd om meer opvangplekken voor asielzoekers te vinden. Dit om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Volgens de provinciewoordvoerster heeft Flevoland op dit moment meer opvangplekken voor asielzoekers dan er in totaal van de provincie wordt gevraagd.