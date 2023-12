Ontvoerde Haagse man gevonden in België, ontsnapt uit woning

De 27-jarige man uit Den Haag die sinds 26 november was vermist, is woensdag in België ontsnapt uit een woning aan zijn ontvoerders. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt de politie.

De man is volgens de politie in goede gezondheid. Waar hij precies in België werd vastgehouden, wil de politie uit onderzoeksbelang niet bekendmaken.

Vanaf het moment van de melding van de vermissing van de man hield de politie er rekening mee dat hij ergens tegen zijn wil werd vastgehouden. De 27-jarige man werd 26 november rond 10.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat in Den Haag.

Het Parool meldt op basis van ingewijden dat de man was ontvoerd vanwege een conflict over een grote gestolen partij cocaïne van criminelen uit Amsterdam, Vlaardingen, Rotterdam, Den Haag en Dubai.

De Nederlandse politie vervolgt samen met de Belgische autoriteiten het onderzoek naar de ontvoering.