Onderzoeksraad: boten ongeluk Terschelling voeren te hard

Bij het bootongeluk op de Waddenzee bij Terschelling in oktober 2022 voeren de snelboot Tiger van rederij Doeksen en de watertaxi De Stormloper van Watertaxi De Bazuin die met elkaar in botsing kwamen te hard. De snelboot voer daarbij meer dan twee keer te hard, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Ook communiceerde de bemanning van de twee schepen niet duidelijk met elkaar en hield zich niet aan de geldende vaarregels.

Het ongeluk vond plaats in de vroege ochtend van 21 oktober, nog voor zonsopkomst. Door de botsing kwamen drie mannen en een kind om het leven, vier anderen raakten gewond. Het lichaam van de 12-jarige jongen werd nooit gevonden.

In het Schuitengat, de vaargeul bij Terschelling waar het ongeluk plaatsvond, geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Snelboot Tiger voer vlak voor het ongeluk 55 kilometer per uur. Watertaxi Stormloper voer bijna 30 kilometer per uur. Volgens de OvV wisten rederij Doeksen en watertaxibedrijf De Bazuin dat er een maximumsnelheid in de vaargeul geldt. “Beide bedrijven overschreden deze snelheidslimiet structureel”, aldus de raad.

Het kwam in de periode tussen 1 en 17 oktober regelmatig voor dat watertaxi’s en snelboten meer dan 50 kilometer per uur voeren. Dat blijkt uit een analyse van AIS-gegevens, een locatiesysteem waarmee de snelheid van schepen berekend kan worden.

De maximumsnelheid op de Waddenzee kan makkelijk overschreden worden omdat schippers alleen op heterdaad betrapt kunnen worden door patrouilleschepen. Rijkswaterstaat, die de taak heeft om de maximumsnelheid te handhaven, mag geen gebruik maken van de AIS-gegevens om op snelheid te controleren. Dat is namelijk in strijd met privacyregels.

Verder concludeert de raad dat de communicatie tussen de schipper van de watertaxi en de kapitein van de snelboot “niet-eenduidig” was. Daarnaast is de OvV kritisch op het feit dat er geen wettelijke definitie voor het begrip watertaxi is. Die term keert in meerdere wetten en regels terug, waardoor eigenaren van zulke boten vaak hun eigen invulling geven aan de richtlijnen. Dat levert volgens de raad een risico op voor de veiligheid van passagiers.

De OvV doet een aantal aanbevelingen om de veiligheid op de Waddenzee te verbeteren. Zo wijst de raad het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de noodzaak om AIS- en radargegevens te kunnen gebruiken bij het controleren op de snelheid van schepen. Daarvoor moet de wet worden aangepast.