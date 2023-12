KPMG: wantrouwen tegen algoritmes neemt toe

Mensen weten steeds meer over algoritmes, maar worden daarmee ook steeds wantrouwiger. Ze zijn vooral kritisch over het gebruik van zo’n technologie door de overheid en door financiële instellingen. Mensen twijfelen ook aan antwoorden van ChatGPT en andere chatbots die kunstmatige intelligentie gebruiken om teksten te schrijven.

KPMG heeft onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders tegenover zulke technologieën. Ongeveer 70 procent is bekend met algoritmes. Zo’n vier jaar geleden was minder dan de helft hiervan op de hoogte. Het vertrouwen is met 22 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, becijfert KPMG.

Meer dan vier op de tien mensen zijn negatief over het gebruik van algoritmes door de overheid, en door organisaties die voor de overheid werken. Dat kan te maken hebben met de toeslagenaffaire en andere zaken, denken de onderzoekers.

Steeds meer mensen gebruiken ChatGPT om antwoorden op vragen te krijgen, maar minder dan een op de vijf mensen vertrouwt de antwoorden. Hoe meer mensen weten over de algoritmes, hoe meer ze zich bewust zijn van de risico’s, concludeert KPMG.

Het onderzoek is tussen juli en september uitgevoerd onder iets meer dan duizend Nederlanders.