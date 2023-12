PVV verdwijnt uit de gemeenteraad van Maastricht

De PVV verdwijnt per direct uit de gemeenteraad van Maastricht. Ondanks het feit dat PVV-er Geert Wilders landelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een monsterzege behaalde, stopt de PVV in de Maastrichtse raad. Dit omdat het enige PVV-raadslid, René Betsch, is overgestapt naar de lokale partij PVM (Partij Veilig Maastricht).

PVM en Betsch maakten het nieuws woensdag bekend. “Ik voelde me al een tijdje niet meer op mijn plek bij de PVV”, aldus Betsch in zijn verklaring. “Ik sta er alleen voor. Het vertegenwoordigen van een gemeente als eenmansfractie is gewoon een te grote opgave en ook zie ik voor mezelf een beter toekomstperspectief bij Partij Veilig Maastricht.”

“Het contact met Partij Veilig Maastricht is het afgelopen jaar heel sterk geworden. Ik sluit me aan bij een groep hechte vrienden en dat voelt goed.”

PVM-fractievoorzitter Tiny Meese juicht de overstap toe. “René is in de loop van de jaren bevriend geraakt met onze fractie en we werkten al heel goed samen. Het is een ontzettend zachtaardige man met het hart op de goede plek. Bovendien heeft hij een grote liefde voor Maastricht. Zijn overstap voelt als vanzelfsprekend aan.”

Door Betsch’ overstap komt het aantal raadszetels van PVM weer op drie. Onlangs verliet raadslid Jo Smeets PVM om een eigen fractie te vormen. Anders dan de voormalige PVV maakt PVM deel uit van de Maastrichtse coalitie (nu weer 23 van de 39 zetels in de gemeenteraad).