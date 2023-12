Minister kan niets doen voor mislopen uitwonende beurs

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf kan zelf niets betekenen voor studenten die geen uitwonende beurs krijgen omdat ze illegaal huren, schrijft hij woensdag in een brief aan de Eerste Kamer. De studenten willen zich wel inschrijven, maar mogen dit niet van hun huisbaas.

Dijkgraaf is “verheugd” dat de basisbeurs terug is, maar vindt het “uitermate vervelend als, zeker in de huidige woningmarkt, de student voor het blok wordt gezet door een verhuurder die de wens heeft dat de student zich niet inschrijft in de BRP”. Een huisbaas wil dit bijvoorbeeld niet omdat de vergunning niet op orde is, en dit aan het licht kan komen als een student zich inschrijft bij de gemeente. Hoe groot het probleem is, is niet bekend omdat het in stilte gebeurd, laat een woordvoerder van de minister weten.

De bewindsman ziet dus niet direct een manier om de uitwonende studenten alsnog aan hun geld te laten komen, bovendien zou een oplossing voor het probleem “de situatie legitimeren dat de verhuurder deze eis stelt”, schrijft Dijkgraaf. Daarom doet hij een herhaalde oproep aan huisbazen om zich “aan wet- en regelgeving te houden, zodat deze zeer vervelende situatie voor studenten niet (meer) ontstaat”.

Een uitwonende student ontvangt maandelijks bijna 440 euro. Het bedrag is tijdelijk verhoogd als extra financieel duwtje in de rug vanwege de stijgende prijzen. Thuiswonende studenten krijgen elke maand ruim 110 euro op hun rekening gestort.