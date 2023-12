In een kerk in Rotterdam is woensdagavond brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 22.45 uur in de kerk aan de Oranjestraat in de wijk Overschie, meldt de brandweer. Er raakte niemand gewond.

Volgens de brandweer is een deel van het dak ingestort en zijn er vlammen te zien die vanuit het dak komen. Het vuur wordt van buitenaf bestreden met hoogwerkers en er wordt ingezet op behoud van een deel van het pand. De oorzaak van de brand is niet bekend.