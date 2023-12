KNMI waarschuwt voor gladheid en mist, code geel van kracht

In het hele land geldt donderdagochtend code geel om gladheid of dichte mist, of allebei. Volgens het KNMI is het vooral in de zuidelijke helft van het land plaatselijk erg mistig. De dichte mist breidt zich de komende uren naar het noorden uit, verwacht het weerinstituut.

Woensdag waarschuwde het KNMI al voor plaatselijk gladde weggedeelten op woensdagavond en donderdagochtend. Daarvoor geldt in heel Nederland code geel, behalve in Zeeland. In Zeeland is die weerwaarschuwing wel van kracht voor de dichte mist.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers donderdagochtend om waar nodig hun rijstijl aan te passen.