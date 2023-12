Einde verkenning in zicht, Omtzigt en Wilders weer goed gestemd

Ook een tweede gesprek tussen PVV-leider Geert Wilders en NSC-voorman Pieter Omtzigt over de verkenning is “goed en constructief” verlopen. De twee partijleiders hebben vertrouwen in het verslag van verkenner Ronald Plasterk. Die spreekt donderdagmiddag nog met Caroline van der Plas (BBB) en Dilan Yeşilgöz (VVD) en denkt dan “een heel eind” te komen.

Wilders was positief over het gesprek, een dag na een eerder overleg waarin de “lucht is geklaard”, volgens de partijleiders. “Nu wachten we met vertrouwen het verslag van de verkenner af.” Wilders heeft daar “een goed gevoel” bij. Verder wil hij er niets over kwijt.

Plasterk denkt “zeker” dat het lukt om maandag zijn eindverslag op te leveren. Donderdagmiddag wil hij nog een-op-een spreken met Yeşilgöz en Van der Plas. Inhoudelijk wil Plasterk verder niet op de kwestie ingaan. Hij overlegt donderdag eerst nog met de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ook Omtzigt gebruikte de woorden “goed en constructief”. Er moet nog verder worden gesproken over zaken als de rechtsstaat, zei hij na afloop. Maar eerst wil hij overleggen met de fractie en het verslag van Plasterk afwachten.