Reisassistentie op bijna alle treinstations waar NS rijdt

Op bijna alle treinstations waar de NS rijdt zal er vanaf 10 december reisassistentie aanwezig zijn voor mensen met een beperking, meldt de NS donderdag. Daarmee wordt het reizen voor iedereen toegankelijker gemaakt.

De afgelopen jaren was de NS al bezig om steeds meer stations te voorzien van een reisassistentie. De uitbreiding wordt gezien als “een belangrijke mijlpaal voor mensen met een beperking, en een mooie stap op weg naar de NS-ambitie om gelijkwaardige reismogelijkheden voor iedereen te realiseren.”

Op 241 van de 247 treinstations waar de treinen van de NS rijden, is er reisassistentie. Zo kunnen reizigers vanaf de eerste tot en met de laatste trein om hulp vragen bij het in- en uitstappen of bij het navigeren door het station.

Om de stations nog toegankelijker voor iedereen te maken, worden ze door ProRail voorzien van liften en hellingbanen en worden perrons op de juiste hoogte gebracht. Daarnaast zijn alle sprinters en de nieuwe intercity’s voor iedereen toegankelijk. Daardoor kunnen reizigers met een beperking vaker zelfstandig in- en uit de trein gaan, aldus de NS.

Op de stations van Eindhoven Strijp-S, Arnhem Presikhaaf, Wolfheze en Blerick (Venlo) is er assistentie voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. Volledige reisassistentie is pas mogelijk als er een lift of hellingbaan door ProRail wordt aangebracht. Op de treinstations van Bovenkarspel-Grootebroek en Hoogkarspel is het perron volgens de NS te smal om een speciale brug als hulpmiddel in te zetten. Reisassistentie is op die twee stations alleen mogelijk voor reizigers die geen brug nodig hebben, aldus de NS.