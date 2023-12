UNHCR: situatie Ter Apel ronduit zorgwekkend

De UNHCR noemt de situatie in Ter Apel “ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliet opvangsysteem”. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties reageert hiermee op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeert dat de situatie op het terrein van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar is.

“Dat we nu, net als vorig jaar zomer, opnieuw door een ondergrens zakken is te betreuren”, aldus de UNHCR. Dat geldt in eerste instantie voor de asielzoekers, maar ook voor de medewerkers, omwonenden in Ter Apel, aldus de organisatie. Na een bezoek afgelopen dinsdag concludeerde de inspectie dat de maximale bezetting van 2000 asielzoekers flink werd overschreden en dat hierdoor niet worden voldaan kon worden “aan de meest basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad”.

De oorzaak voor de huidige situatie wijdt de UNHCR aan de gebrekkige doorstoom van asielzoekers van Ter Apel naar asielzoekerscentra en niet aan een hogere asielinstroom. De instroom is “min of meer gelijk aan de instroom vorig jaar rond deze tijd”, aldus de organisatie.

De VN-organisatie vindt dat de komst van een extra aanmeldcentrum nodig is en dat het makkelijker moet worden een vergunning te krijgen om gebouwen een woonbestemming te geven. Ook zou de Eerste Kamer de spreidingswet moeten aannemen.

Daarnaast kijkt de UNHCR positief aan tegen Europese plannen waarbij asielzoekers aan de buitengrens van de EU gescreend worden. “De screening van kansarme en kansrijke asielzoekers aan de buitengrenzen van de EU, zal, indien de voorstellen worden aangenomen, ervoor zorgen dat er minder kansarme asielzoekers in Nederland asiel aanvragen.”