Op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur een ontploffing geweest, meldt de politie via X. Daarbij vielen geen gewonden.

Rond 02.10 uur vond aan de Ooltgensplaatweg, ook in Zuid, een tweede ontploffing plaats. De portiek van een woning en enkele ruiten zijn daarbij beschadigd. Niemand raakte gewond.

In beide gevallen vraagt de politie aan mensen die informatie hebben om zich te melden.