NS-treinen rijden volgens nieuwe dienstregeling

De treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden vanaf zondag volgens de nieuwe dienstregeling. NS laat daarin ruim 1800 extra treinen per week rijden. Daardoor gaan er bijvoorbeeld ook in de daluren en het weekeinde elk uur vier intercity’s tussen de grote steden. Op rustige momenten rijden er op sommige trajecten juist minder treinen.

Tussen Amsterdam Centraal en Almere Oostvaarders en Utrecht Centraal en Woerden bijvoorbeeld gaan er buiten de spits nog maar twee in plaats van vier sprinters per uur. Op vrijdag rijden ook de sprinters op de trajecten Utrecht Centraal – Hoofddorp en Hoofddorp – Leiden Centraal nog maar twee keer per uur. Tussen Assen en Groningen gaan van maandag tot en met donderdag in de spits elk uur juist meer (vier) sprinters. En tussen Arnhem en Nijmegen komt er voor reizigers op werkdagen nu ook buiten de spits vier keer per uur een sprinter.

NS-topman Wouter Koolmees denkt met de aanpassingen beter in te kunnen spelen op het “nieuwe reisgedrag na corona”. Dinsdag en donderdag zijn volgens NS-topman Wouter Koolmees sinds corona “typische forensendagen” geworden. Op vrijdag pakken minder mensen de trein.