Rutte heeft spijt van publiekelijk ‘hengelen’ naar NAVO-baan

Demissionair premier Mark Rutte had beter niet publiekelijk zijn belangstelling kunnen uitspreken om NAVO-chef Jens Stoltenberg op te volgen, denkt hij bij nader inzien. Het was “fout om dat in het openbaar te doen”, vindt Rutte nu.

Rutte zei eind oktober in een interview dat hij wel oren had naar de baan van secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie. Hij geldt inmiddels als favoriet voor de opvolging van Stoltenberg, die volgend najaar afzwaait. Maar diplomaten van sommige NAVO-lidstaten keken wel vreemd op van Ruttes vrijmoedigheid. De zoektocht naar een nieuwe secretaris-generaal voor de NAVO voltrekt zich meestal helemaal achter de schermen, in onderonsjes tussen regeringsleiders en staatshoofden.

De scheidend premier doet er verder het zwijgen toe om het in ieder geval niet erger te maken, zei hij tijdens een bezoek aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Maar hij neemt ook “niets weg van wat ik daar gezegd heb”.

Rutte heeft volgens NAVO-diplomaten al de steun van belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Scholz gaf maandag hoog op van de politieke en bestuurlijke ervaring van de Nederlandse recordpremier.