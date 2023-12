OM over doodgestoken vrouw in Apeldoorn: ‘Dit is eerwraak’

Het Openbaar Ministerie vindt dat Peshang A. (35), die op 5 september dit jaar in Apeldoorn zijn 28-jarige zus zou hebben gedood, uit eerwraak handelde. Dat zei de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank van Zutphen. De advocaat van de verdachte stelt dat die conclusie “veel te voorbarig” is.

De vrouw liep op klaarlichte dag met haar 3-jarige dochtertje op de Casper Fagelstraat toen ze volgens het OM van achteren werd aangevallen en met tientallen messteken in haar bovenlichaam, hals en hoofd werd gedood. Haar kind bleef ongedeerd.

“Wat een gruwelijke eenmansdaad leek, bleek al snel een vooraf uitgedokterde, onderling veelbesproken zaak uit eerwraak te zijn”, zei een van de twee officieren van justitie. De advocaat sprak dat tegen. “Het onderzoek is nog niet klaar, en dit is een van de dingen die nog moet worden onderzocht. Eerwraak is heel complex. Nu wordt deze zaak al heel erg in een culturele hoek gedrukt.”

De officier van justitie citeerde daarop een verklaring waarin A. had gezegd dat hij “zojuist zijn zus had gedood, en dat hij dat moest doen uit traditie”. “Ze zou dood moeten omdat ze zich niet hield aan de culturele normen” zo zei de officier.

A. was te zien via een videoverbinding. Hij vertelde dat hij niet mee wil werken aan een psychiatrisch onderzoek. “Wat heb ik daar aan”, vroeg hij zich af. “Alles wat ik tegen de politie heb verteld, is verdraaid.” Wel zei hij dat hij bij de volgende zitting in de rechtbank meer zal gaan zeggen.

Naast hem zijn er nog drie andere mannen opgepakt: een andere broer van het slachtoffer en de verdachte, die 22 januari voor de rechter zal verschijnen, en twee neven uit Duitsland. Een van hen was ook de ex-man van het slachtoffer. Hij is onlangs overgeleverd aan Nederland, de ander wordt op 22 december naar Nederland overgebracht.

De eerstvolgende voorbereidende zitting is 4 maart.