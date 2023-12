Explosie bij woning in Dordrecht, in dezelfde straat als zaterdag

Bij een woning in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.15 uur een ontploffing geweest. De schade aan het huis in de Fregatstraat is groot, laat een politiewoordvoerster weten. Er is niemand gewond geraakt.

Afgelopen zaterdagavond was er ook al een explosie in dezelfde straat, die voor flinke schade aan een huis zorgde. Of hetzelfde pand nu wederom doelwit is geweest, weet de woordvoerster niet. Burgemeester Wouter Kolff besloot zaterdag het toen geraakte pand direct te sluiten voor twee weken “om de openbare orde te herstellen en om in deze specifieke situatie herhaling te voorkomen”.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de nieuwe explosie.