Explosie bij pand in Vlaardingen, geen gewonden

Bij een woning in Vlaardingen is rond middernacht in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing geweest. Er zijn ruiten en een deur van het pand aan de Gretha Hofstralaan gesneuveld, meldt de politie. Niemand is gewond geraakt.

Afgelopen zaterdag werd in dezelfde straat een verdacht pakketje ontdekt en door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk zat daar een explosief in, meldde een politiewoordvoerster toen. De ontdekking van dat pakketje was reden voor de burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga, om een huis in de straat te sluiten.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de ontploffing.