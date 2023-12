Greenpeace: klimaatakkoord is kantelpunt maar niet waterdicht

Greenpeace ziet het akkoord dat op de klimaattop in Dubai is afgesproken als “een kantelpunt” maar denkt dat de klimaatcrisis met deze afspraken “nog lang niet is opgelost”.

“Dubai gaat de geschiedenis in als het moment waarin de wereld afscheid nam van kolen, olie en gas. Het einde van de fossiele industrie is nu onvermijdelijk, maar helaas is het geen waterdicht akkoord”, reageert Maarten de Zeeuw van Greenpeace. Volgens hem zwakken “schijnoplossingen zoals aardgas als transitiebrandstof” het akkoord af.

Greenpeace zegt de regeringen aan de gemaakte afspraken te zullen houden en doet ook aanbevelingen voor het nieuwe kabinet dat in Nederland gevormd zal worden. Het moet volgens de organisatie stoppen met fossiele subsidies, de gaswinning versneld afbouwen en de luchtvaart inkrimpen. “En ‘de vervuiler betaalt’ moet vastgelegd worden in een wet die zorgt dat de fossiele industrie gaat betalen voor alle klimaatschade die ze veroorzaakt”, zegt De Zeeuw. “Want nu is het moment om woorden om te zetten in daden om het doel van 1,5 graad te halen.”