Zuid-Holland legt Chemours weer dwangsom op, nu voor uitstoot gas

De provincie Zuid-Holland en het chemische bedrijf Chemours treffen elkaar volgende week dinsdag niet één, maar twee keer in de rechtbank. De provincie heeft Chemours opnieuw een last onder dwangsom opgelegd, dit keer omdat de fabriek in Dordrecht van een bepaalde stof meer dan toegestaan zou hebben uitgestoten. Chemours, dat al langer onder vuur ligt, omdat het de omgeving met schadelijke PFAS-stoffen heeft vervuild, is het daar niet mee eens en heeft een kort geding aangespannen.

Dat dient op 19 december in de rechtbank van Den Haag, aansluitend op een al eerder gepland kort geding tussen beide partijen. Die eerste zaak gaat over de dwangsom die Zuid-Holland afgelopen zomer oplegde, nadat in het afvalwater een stof was aangetroffen waar Chemours geen vergunning voor heeft. Het gaat om trifluorazijnzuur (TFA), een PFAS-verbinding die door het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende stoffen wordt geschaard.

De tweede zaak gaat over het laten weglopen van een gas (HCFK-22) uit een opslagtank, in mei van dit jaar. Chemours heeft een vergunning om hiervan jaarlijks maximaal 3,5 ton uit te stoten op deze locatie. Tijdens de inspectie en het schoonmaken van een bolvormige opslagtank is volgens de toezichthoudende milieudienst DCMR ongeveer 4,5 ton vrijgekomen.