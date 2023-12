Vlaardingen hield bijeenkomst voor bewoners na reeks explosies

Zo’n 180 bezorgde bewoners van twee wijken kwamen woensdagavond naar een besloten bijeenkomst in Vlaardingen (Zuid-Holland) na een reeks explosies in hun buurt. De bewoners kregen de mogelijkheid om onder meer hun vragen te stellen, meldt de gemeente. De burgemeester, politie, officier van justitie en hulpinstanties waren aanwezig om met mensen te praten. De sfeer was volgens de gemeente gemoedelijk.

De laatste explosie was in de nacht van dinsdag op woensdag bij een bedrijfspand aan de Wilhelminastraat. De gemeente wilde bewoners van de wijk Hooglede en de Oostwijk op de bijeenkomst de mogelijkheid geven om hun vragen te stellen en hun zorgen te uiten, meldt de gemeente.

“Er waren veel emoties. Mensen zijn angstig voor zichzelf, voor hun kinderen”, zegt de woordvoerder. Volgens hem vonden bewoners het ook fijn dat ze hun verhaal konden doen.

Burgemeester Bert Wijbenga luisterde naar de bewoners en legde volgens de woordvoerder uit welke maatregelen er vanuit de gemeente onder meer zijn genomen om het probleem aan te pakken. De bewoners hebben een aantal initiatieven voorgesteld waar de gemeente later naar gaat kijken, aldus de woordvoerder.

Eerder besloot de burgemeester om een woning aan de Gretha Hofstralaan en een bedrijfspand aan de Koninginnestraat met een aangrenzende woning te sluiten na explosies. In totaal waren in Vlaardingen zeven explosies en een poging daartoe. De meeste explosies vonden in december plaats. De politie denkt dat ze allemaal met elkaar verband houden. Er is tot nu toe een verdachte, een 26-jarige man uit Rotterdam, aangehouden.