Rutte fluit Yeşilgöz terug: senaat bepaalt eigen agenda

Demissionair premier Mark Rutte fluit zijn opvolger als VVD-leider Dilan Yeşilgöz terug. Zij wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt voor uitstel van de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer. Maar de senaat gaat over de eigen agenda, benadrukt Rutte, en bovendien: “het kabinet staat achter het wetsvoorstel”.

Yeşilgöz diende de motie in tijdens het debat over de uitslag van de verkiezingen van 22 november. In de nieuwe Kamer is een meerderheid voor maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarom vindt de VVD-leider het logisch om “pas op de plaats” te maken met de wet waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden meer asielzoekers op te vangen.

De VVD diende het voorstel in samen met PVV, NSC en BBB. Deze vier partijen gaan de komende weken verder praten over mogelijke samenwerking in een nieuw kabinet. De motie leidde tot veel commotie in de rest van de Kamer, die toch al zorgen had over de gevolgen van zo’n rechts kabinet voor de rechtstaat.

D66-leider Rob Jetten, die net als Yeşilgöz deel uitmaakt van het demissionaire kabinet, sprak tijdens het debat al van “staatsrechtelijk vandalisme”. Hij waarschuwde dat het voorstel van de VVD het kabinet kon splijten. Ook CDA-aanvoerder Henri Bontenbal waarschuwde daarvoor.

De spreidingswet komt van de hand van asielstaatssecretaris Eric van der Burg. Ook hij heeft een dubbele pet op, demissionair bewindsman én lid van de VVD-fractie. Uitgerekend hij moet het wetsvoorstel, dat ondanks verzet van de VVD werd aangenomen door de vorige Tweede Kamer, gaan verdedigen in de senaat.