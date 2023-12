Wilders wil eerdere omstreden uitspraken niet terugnemen

PVV-leider Geert Wilders weigerde woensdag in een Tweede Kamerdebat eerdere omstreden uitspraken terug te nemen. Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek hield hem meerdere uitingen voor die volgens haar Wilders ongeloofwaardig maken als premier en vroeg hem om excuses.

Het ging haar onder meer over de term “kopvoddentaks”, ofwel een belasting op hoofddoeken. Ook wilde zij excuses van Wilders om uitspraken dat journalisten “tuig van de richel” zijn, dat hij sprak over “D66-rechters”, een “nepparlement” en een “Polenmeldpunt”.

De PVV-leider wil niet praten over wat hij in het verleden heeft gezegd. Wilders zegt dat hij als leider van de grootste partij nu een andere rol en andere verantwoordelijkheid heeft. Hij wil ook moslims geruststellen dat zij niet het land worden uitgezet en dat hij dat ook nooit heeft bepleit. Overigens liet hij in 2014 zijn aanhangers scanderen dat zij “minder Marokkanen” wilden en dat Wilders dat zou gaan “regelen”, iets waarvoor hij later werd veroordeeld.

Koekkoek vindt dat Wilders’ uitspraken direct indruisen tegen de samenleving. Een premier dient daar volgens haar boven te staan.