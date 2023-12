Timmermans: PVV zal rechtstaat ondermijnen als ze kans krijgt

De PVV blijft een bedreiging voor de democratie, denkt Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. “Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtstaat ondermijnen”, zei Timmermans in een debat in de Kamer over het eindverslag van verkenner Ronald Plasterk.

Volgens de fractievoorzitter van de linkse combinatie stelt PVV-leider Geert Wilders zich nu mild op, maar zodra hij de kans krijgt zal hij de rechtstaat aanpakken. Hij verwees daarbij naar de wens van Wilders om zware criminelen met twee paspoorten de Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Nu kan alleen dat nog als er sprake is van terrorisme.

Kijken naar de achtergrond van mensen leidt steevast tot grote problemen, vindt Timmermans. Als voorbeeld noemde hij het toeslagenschandaal.

De PVV zal zich houden aan de grondwet, bleef Wilders in het debat benadrukken. De PVV zal zich “100 procent richten naar de grondwet en de rechtstaat”. Als voorstellen in strijd zijn met de grondwet zal hij die intrekken, verklaarde Wilders. “Ik ben een man van mijn woord.”

Wilders doet Timmermans denken aan de haai Bruce, uit de animatiefilm Finding Nemo, die zich heeft voorgenomen om geen vissen te eten. “Totdat die bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai die hij altijd is geweest”, aldus Timmermans. “Als u de kans krijgt zult u de democratische rechtstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen.”

De PVV, VVD, NSC en BBB gaan in de informatiefase praten over een coalitie. Er zal eerst een korte informatie komen waarin de vier partijen het eens proberen te worden over rechtstatelijke onderwerpen. Die fase moet begin februari klaar zijn.