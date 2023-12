Voorspelling CBS: Nederland telt 19 miljoen inwoners in 2037

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia verder groeien, maar minder hard dan voorheen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat Nederland volgend jaar 18 miljoen inwoners telt, in 2037 zijn dit er 19 miljoen. De groei komt vooral door migratie vanuit het buitenland en doordat mensen steeds ouder worden.

Het statistiekbureau kijkt voor deze voorspelling naar het verwachte aantal baby’s dat wordt geboren en de sterftecijfers. Ook mensen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen, en die het land juist verlaten worden tegen elkaar afgezet. Het getal dat onder de streep overblijft, bepaalt de bevolkingsgroei.

De laatste jaren groeide de bevolking vooral door migratie vanuit het buitenland, met een piek in 2022 toen veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen. Het CBS verwacht dat de komende jaren iets minder mensen naar Nederland zullen verhuizen. De emigratie zal juist toenemen, doordat een deel van de immigranten na een aantal jaar ook weer vertrekt.

Tot en met 2027 overlijden er naar verwachting meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit betekent dat de bevolking in die jaren alleen groeit door mensen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen. Er zijn immers meer sterfgevallen dan dat er kinderen bijkomen. Tussen 2028 en 2039 zijn er juist meer geboortes dan overlijdens, daarna draait dat weer om.

De groep 65-plussers zal de komende jaren steeds groter worden. Op dit moment is een op de vijf inwoners van Nederland 65 jaar of ouder, in 2040 is dit naar verwachting een kwart. Dit komt door de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren zestig. Bovendien worden Nederlanders gemiddeld gezien steeds ouder.

In 2070, het laatste jaar waarover het CBS de situatie heeft uitgerekend, is de Nederlandse bevolking naast ouder ook diverser. Op dit moment is 16 procent van de inwoners geboren in het buitenland, in 2070 is dit naar verwachting 26 procent. Het deel van de inwoners waarvan minstens een van de ouders in het buitenland is geboren, stijgt van 11 naar zo’n 20 procent.