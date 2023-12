Grote brand in strandpaviljoen IJmuiden

Een strandpaviljoen in IJmuiden is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland gaat het om strandtent Beach Inn, die als verloren moet worden beschouwd. Een deel van het paviljoen stortte tijdens de brand in. Er vielen geen gewonden.

De veiligheidsregio liet tegen 03.00 uur weten dat de brandweer het sein brand meester had gegeven. Eerder was een zogeheten waterscherm geplaatst om overslag naar een naastgelegen pand te voorkomen.

De brand zorgde in het begin van de nacht voor aanzienlijke rookontwikkeling. De brandweer verwacht tot in de vroege ochtend bezig te zijn met nabluswerkzaamheden.