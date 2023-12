Ollongren bezorgd over nieuwe ‘politieke wind’ na winst Wilders

Defensieminister Kajsa Ollongren is bezorgd over de “nieuwe politieke wind” die in Den Haag is gaan waaien, na de winst van Geert Wilders’ PVV, zei ze in het programma WNL Op Zondag. De partij van Wilders heeft in haar programma staan geen geld of materieel meer naar Oekraïne te willen sturen.

Volgens Ollongren probeert de PVV zich hiermee “achter de dijken” terug te trekken, terwijl voor de veiligheid van Nederland internationaal defensiebeleid nodig is. Volgens Ollongren begint de verdediging van Nederland niet bij onze landsgrenzen, maar juist bij die van bijvoorbeeld Oekraïne. “De internationale dreigingen zijn groter dan ooit. Sinds de Koude Oorlog hebben we niet meegemaakt in zo’n gevaarlijke en onzekere tijd te leven.”

Ollongren waarschuwt de PVV: “Let op! Je kan je hoofd niet in het zand steken.” Volgens haar moet er gewoon geld worden vrijgemaakt voor de verdediging van Oekraïne, omdat dit ook nodig is voor de Nederlandse veiligheid. Dat de Tweede Kamer vorige week een motie aannam om door te gaan met steun, stelt haar dan ook voorzichtig gerust.