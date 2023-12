Defensie overlegt met partnerlanden over beschietingen Rode Zee

Het Nederlandse ministerie van Defensie voert op het moment overleg met partnerlanden hoe scheepvaart in de Rode Zee beschermd kan worden tegen beschietingen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Dat zegt demissionair defensieminister Kajsa Ollongren in het programma WNL op Zondag.

Waar onder meer over gesproken wordt, is het aanbieden van militaire escortes over de vaarroute. “Daar moeten we naar kijken”, zegt Ollongren. Eerder riepen verschillende rederijen haar daartoe al op.

Verschillende buitenlandse rederijen zijn inmiddels gestopt met het varen door de Rode Zee vanwege de beschietingen. Ook Nederlandse rederijen overwegen dat, zei directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) vrijdag. Ollongren vindt het “de enige juiste conclusie” van de scheepvaart om op het moment “geen risico’s” te nemen.

De Houthi’s beschieten Westerse vrachtschepen vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Een Houthi-woordvoerder zei dat de aanvallen doorgaan tot de “agressie” tegen Gaza stopt. Ollongren ziet de beschietingen als voorbeeld voor het verder escaleren van het conflict tussen Israël en Hamas.