Campagne: kans op vuurwerkletsel groter dan flinke loterijprijs

De kans dat je in de periode rond oud en nieuw letsel oploopt door vuurwerk is 241 keer groter dan dat je een hoofdprijs wint in een loterij. Dat is de boodschap van de bewustwordingscampagne over vuurwerk van de overheid.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling moesten ruim 1200 mensen behandeld worden voor verwondingen veroorzaakt door vuurwerk. De campagne met de titel ‘De loterij die je niet wilt winnen’ moet dat aantal doen verminderen.

Niet alleen voor mensen die vuurwerk afsteken, maar ook voor omstanders is de kans om slachtoffer te worden van vuurwerk nog altijd een stuk groter vergeleken met de kans op een hoofdprijs in een oudejaarsloterij, zo blijkt uit berekeningen van VeiligheidNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van alle vuurwerkgewonden is 46 procent toeschouwer, blijkt verder uit het onderzoek.

Ook blijkt dat veel ongelukken te voorkomen zijn door vuurwerk veiliger af te steken. Minder dan de helft van de vuurwerkafstekers draagt een veiligheidsbril. Voor mensen die buiten als toeschouwer naar vuurwerk kijken is dat slechts 7 procent. Iets meer dan de helft van de vuurwerkslachtoffers vorig jaar was jonger dan 20 jaar en 18 procent was zelfs jonger dan 12 jaar, terwijl die laatste groep niet eens vuurwerk af mag steken.

“Oud en nieuw is een feest van tradities. Oliebollen, vuurwerk en de oudejaarsloterij”, stelt Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. “Maar het moet ook een feest blijven en niet eindigen in ongelukken. Mensen moeten zich realiseren dat de kans op letsel door vuurwerk vele malen groter is dan de kans op een mooie prijs bij een oudejaarsloterij. Wil je vuurwerk kijken of afsteken? Doe het dan veilig: draag een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd afstand.”