Rechtbank vonnist in zaak dubbele moord McDonald’s Zwolle

De rechtbank in Zwolle doet maandag uitspraak in de zaak rond de schietpartij in een volle McDonald’s in Zwolle in maart 2022. Het Openbaar Ministerie eiste dertig jaar cel voor de dubbele moord op twee broers.

De 34-jarige verdachte Veysel Ü. had met de broers afgesproken in het restaurant in Zwolle-Noord om een conflict rond de investering van tonnen in Turks vastgoed uit te praten. Beide mannen overleden ter plaatse. Na de schietpartij brak paniek uit in het restaurant. In de zaak zaten veel jeugdigen na afloop van een schoolvoetbaltoernooi dat dichtbij plaatshad. De verdachte reed weg in zijn auto, gooide onderweg zijn telefoon en het pistool weg en meldde zich later die avond op het politiebureau in Deventer.

Een van de getuigen van de schietpartij bleek een militair. Hij heeft verklaard dat hij een geoefend schutter aan het werk zag. Ü. schoot elf keer en elke kogel was raak. Volgens de verdediging was dat te verklaren, omdat hij van zeer dichtbij schoot. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk omdat Ü. over zijn rol zweeg in de rechtszaal. Volgens de officier van justitie was het een weloverwogen besluit om de broers te doden. “Dan maakt het niet uit of het gedaan is uit financiële frustratie, uit koude wraak of uit gekrenkte trots.”

Veysel Ü. stond onder grote financiële druk. Hij had zijn huis al te koop gezet omdat hij een miljoen euro had geïnvesteerd via de zoon van een van de twee slachtoffers. Tijdens het overleg in de McDonald’s werd volgens de verdediging de druk opgevoerd. De verdachte moest meer betalen. Tijdens dat gesprek knapte er iets bij Ü. Dat hij schoot in een vol restaurant vol kinderen, gaf volgens zijn advocaten aan dat het schieten niet vooraf gepland was.