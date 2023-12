16 jaar cel geëist voor liquidatiepoging in Zeewolde

Tegen de 28-jarige Krystian M., die onder meer verdacht wordt van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is dinsdag in een andere strafzaak zestien jaar cel geëist. Deze zaak gaat over een liquidatiepoging in Zeewolde ruim twee jaar geleden. De rechtbank doet op 29 januari uitspraak.

Het slachtoffer werd op 5 oktober 2021, op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek, met een automatisch geweer in zijn been geschoten. Hij raakte zwaargewond. Een motief is niet duidelijk geworden. Volgens de officier van justitie was waarschijnlijk het plan om het slachtoffer dood te schieten, maar weigerde het wapen. De twee medeverdachten van M. hoorden ook zestien jaar cel eisen voor poging tot moord en wapenbezit.

M. ontkent iedere betrokkenheid. Volgens zijn advocaat heeft hij “op geen enkele wijze een bijdrage geleverd” aan het geweld. M. liet maandag, op de eerste zittingsdag, duidelijk zijn ongenoegen merken over verklaringen die zijn afgelegd door een anonieme getuige. Volgens M. is hij “erin geluisd”. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van M. zijn geweest en van hem informatie over de moord op De Vries hebben gekregen. Volgens 5089’s verklaringen zou de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi de opdrachtgever zijn van de moord op de misdaadverslaggever. “Die man heeft een goed plan bedacht. Anderen erin gooien, zelf buiten beeld blijven”, aldus M.

Naast het geweld in Zeewolde en betrokkenheid bij de moord op De Vries, wordt M. ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. In die strafzaak is recent een celstraf van twaalf jaar tegen hem geëist. De zaak over de moord op De Vries wordt vanaf begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.

Algemeen wordt aangenomen dat de moorden op De Vries en Wiersum te maken hebben met het Marengo-proces, met Taghi als hoofdverdachte. Zij waren de vertrouwenspersoon en advocaat van kroongetuige Nabil B. Ook de broer van B. is vermoord, kort nadat justitie had bekendgemaakt te beschikken over een kroongetuige.